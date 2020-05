Uma das claques do Sporting, Torcida Verde, exibiu tarjas na Alameda D. Afonso Henriques e na Cidade do Futebol, em Lisboa, contra o regresso do futebol durante a pandemia de Covid-19.



«Futebol mais Covid é igual a negócio», «Assassinos do Futebol» e «Não ao futebol sem adeptos» foram algumas das mensagens nas faixas exibidas nos últimos dois dias por este grupo de adeptos leoninos que visaram a Liga de Clubes, a UEFA e a Federação Portuguesa de Futebol.



Em Portugal, à semelhança de toda a Europa, o campeonato será retomo dia 3 de junho, mas sem público nos estados devido à pandemia do novo coronavírus.



Veja as imagens na galeria associada.



FOTOS: Torcida Verde