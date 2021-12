Benfica e Sporting defrontam-se esta noite no Estádio da Luz, num jogo agendado para as 21.15 horas, naquele que é conhecido como o dérbi eterno: o maior dérbi do futebol português, alimentado por uma rivalidade com mais de um século.

Ora para que esteja devidamente preparado para o que pode vir a ser este jogo grande da 13ª jornada, o Maisfutebol, com a ajuda dos Press Kits da Liga de Clubes, apresenta-lhe meia dúzia de curiosidade que devia saber antes de as equipas entrarem em campo.

1. As duas últimas derrotas do Sporting na Liga foram ambas no Estádio da Luz

2. O Benfica venceu as três últimas receções ao Sporting e nos últimos cinco dérbis venceu quatro

3. O Sporting só ganhou um dos últimos 18 dérbis no Estádio da Luz: 3-0 em 2015-16, era Jorge Jesus o treinador

4. O Sporting marcou golos em todos os jogos realizados na Liga, não sofre há quatro jogos seguidos e nos últimos sete só encaixou um golo

5. Nos seis últimos dérbis no Estádio da Luz ambas as equipas marcaram e o Sporting marca há oito jogo seguidos em casa do Benfica

6. Esta época o Benfica sofre golos em casa há quatro jogos (todas as competições) consecutivos

7. O Benfica não perde há quatro jogos e nos últimos oito só perdeu um

8. O Sporting ainda não perdeu neste campeonato

9. O Sporting soma 11 vitórias consecutivas e nos últimos 14 jogos ganhou 13

10. Ruben Amorim é o quinto jogador mais utilizado na carreira pelo treinador Jorge Jesus (181 jogos)