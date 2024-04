O Sporting venceu o dérbi com o Benfica, mas não se livrou da mão pesada do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os leões foram multados em 13.260 euros pelo arremesso de um tampo de uma cadeira e várias cartolinas para o relvado, ao minuto 36, quando Pote e Ángel Di María se «pegaram» e, de seguida, o argentino foi bater um pontapé de canto, que demorou um minuto a ser cobrado.

Além disso, o Sporting terá de pagar uma coima de 9.560 euros pelo uso de pirotecnia na bancada, por parte dos adeptos, nomeadamente tochas, petardos e flashlights. Os leões foram ainda multados em 1.326 por insultos dos adeptos leoninos a Di María, ao Benfica e à Liga.

Já o Benfica, foi multado pelo CD da FPF em 8.290 euros pelo comportamento incorreto dos seus adeptos, no que toca ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos».

Refira-se ainda que Fredrik Aursnes, que foi expulso na reta final do dérbi, foi suspenso por um jogo. Já Otamendi, chegou aos nove amarelos e vai falhar a próxima jornada, à semelhança de Morten Hjulmand, do Sporting. Nuno Santos, embora não tenha sido utilizado, viu o quinto cartão amarelo a partir do banco e também está de fora do próximo jogo do Sporting.