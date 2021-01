João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa depois da derrota em casa do Tondela (1-0):

«O jogo foi controlado totalmente pelo Famalicão. No entanto, não conseguimos marcar. Tínhamos essa obrigação [de vencer], somos melhor equipa, temos melhores jogadores, portanto, tínhamos de marcar e não podíamos cometer o erro que cometemos no golo sofrido. Não nos podemos queixar do golo sofrido, porque foi um erro nosso e o adversário aproveitou, uma coisa que nós não conseguimos fazer do outro lado. Estou muito desiludido comigo, porque não consegui ajudar os jogadores a ganhar o jogo, um jogo que mereciam ganhar.»

[Horário do jogo - 13h00] «Um horário normal. Infelizmente não temos adeptos nas bancadas, mas penso que até é um horário agradável para as pessoas virem ao futebol. Portanto, penso que podia haver mais jogos durante a tarde.»

[Arbitragem] «Nunca falei da equipa de arbitragem e nunca vou falar. Os árbitros também têm o direito de errar, tal como eu tenho errado nos últimos tempos. Agora, o árbitro tem uma ajuda, e é uma ajuda tecnológica, é uma ajuda que custa muito dinheiro ao futebol, e tem pessoas que estão sentados e que têm tempo para analisar. Portanto, essas pessoas que estão sentadas, com um software caríssimo, se calhar é responsabilidade delas, quando tínhamos público, estar tão pouca gente nos estádios e nos outros países os estádios estão cheios. Mas com o árbitro, não estou, nem tenho que estar desiludido.»