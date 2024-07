O Famalicão anunciou o jovem senegalês Ibrahima Ba como reforço para o eixo central da defesa.

O jogador de 19 anos assinou um contrato de cinco temporadas com os minhotos.

Ibrahima começou a formação no AJEL Rufisque, do Senegal, tendo rumado ao Valenciennes na última época, onde se estreou como sénior, embora tenha alinhado maioritariamente na equipa B.

«Encaro este novo desafio com muita ambição e com o firme objetivo de corresponder às expectativas do clube», disse o jogador aos canais de comunicação dos famalicenses, destacando «a aptidão do clube para apostar em jovens jogadores e fazê-los atingir níveis elevados no futebol nacional e internacional».