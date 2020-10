Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória frente ao Gil Vicente (1-0), em encontro referente à 5.ª jornada da Liga 2020/21:

«Obviamente que as mudanças tiveram a ver com a lesão do Luis Díaz, por exemplo, com a fadiga…nós jogamos na quarta-feira em Manchester e chegámos na quinta-feira, às seis da manhã. Na sexta-feira, recuperação e hoje o jogo. Tinha obrigatoriamente de mexer, encontrar gente fresca contra um adversário que vinha aqui defender com um bloco mais baixo.»

Sobre o esquema tático: «Hoje jogamos com três defesas, com sete jogadores praticamente na frente. Mais ousado que isto é impossível, não foi uma adaptação ao adversário, era o que faltava. A forma como entrámos no jogo não foi a melhor, mas a partir dos 25 minutos criámos duas ou três situações além do golo que podiam resultado em mais golos. Fomos ajustando durante a primeira parte, ao intervalo reforçamos e na segunda parte criámos várias oportunidades, incluindo um penálti. Depois da expulsão do Zaidu, é perfeitamente normal que o adversário coloque mais bolas na frente, isso deixa-nos mais desconfortáveis, mas sem grande perigo por parte do adversário.»



Sobre a exibição de Evanilson: «São meninos. O Evanilson é jovem, tal como o Toni Martínez. São jovens que chegam aqui com uma grande ambição de aprender, uma grande humildade naquilo que é a aceitação e perante uma enorme exigência. Não é fácil, tem que se dar algum tempo…sem tempo. De três em três dias jogamos para ganhar mas temos de lhes ir dando minutos para eles irem tendo essa evolução natural.»