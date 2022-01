O Famalicão apresenta-se este domingo no Estádio do Dragão, para o duelo com o FC Porto, da 19.ª jornada da I Liga, com apenas quatro futebolistas no banco de suplentes.

Em nota oficial, na noite deste domingo, o Famalicão informou que Adrián Marín é a mais recente baixa na equipa. O lateral-esquerdo espanhol está a contas com um «traumatismo do joelho esquerdo», sofrido «na última sessão de treino» da equipa comandada por Rui Pedro Silva.

O espanhol de 25 anos junta-se a outros três jogadores que já estavam de fora devido a lesões, nomeadamente Diogo Figueiras, Heriberto e Rúben Lima, além de três infetados com covid-19, Lawrence Ofori, Simon Banza e Dylan Batubinsika. Já Alexandre Penetra cumpre castigo.

Segundo apurou o Maisfutebol, o facto de o banco não ser preenchido com mais jogadores deve-se a situações relacionadas com covid-19 no plantel dos sub-23. Recorde-se que o plantel principal e o dos sub-23 já tinham estado em isolamento entre o final de 2021 e o início de 2022, devido a vários casos de covid-19.

Dos quatro suplentes dos famalicenses, apenas um já jogou pela equipa principal em 2021/2022: Pedro Brazão. Zlobin, Bernardo Silva e Amarildo só têm minutos pelos sub-23 esta temporada.

O FC Porto-Famalicão, da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, joga-se a partir das 20h30, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.