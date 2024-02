Vítor Campelos quer um Gil Vicente «com coragem para ter bola» no jogo contra o Benfica, na Luz, numa partida da 20.ª ronda da Liga.



«Sabemos que temos de ser uma equipa organizada e com coragem para ter a bola, porque o Benfica não gosta dos momentos do jogo em que não tem a posse. Temos de provocar essas situações, ligar bem o nosso jogo e ter confiança para criar situações de perigo no último terço e finalizar», referiu, na antevisão ao encontro.



O técnico reconheceu a equipa de Barcelos «está confiante» após ter alcançado dois triunfos seguidos, mas alertou para as dificuldades deste desafio diante do campeão nacional.

«Estes seis pontos seguidos foram importantes, mas o campeonato é uma maratona e, amanhã [domingo], temos uma 'prova de 100 metros’ frente ao Benfica. Respeitamos o adversário, mas também estamos confiantes na nossa qualidade. Espero resolver os problemas que o Benfica nos vai colocar, para tentar trazer os três pontos», defendeu.

Questionado sobre as entradas menos positivas do adversário nas recentes partidas, em que esteve a perder em quatro dos últimos cinco encontros oficiais, Vítor Campelos desvalorizou, mas garantiu que um dos objetivos do Gil Vicente é forçar uma vantagem inicial.

«Sabemos que o Benfica é sempre uma equipa forte, independentemente do momento que está a ultrapassar. Queremos muito entrar bem no jogo e ficar em vantagem, mas nenhum jogo é igual. O que preparámos foi trabalhar a nossa ideia de jogo, acreditando que queremos e podemos vencer esta partida», partilhou.



Campelos elogiou a qualidade da posse de bola do Benfica, em particular a capacidade de «Di María jogar no lado direito e vir para dentro rematar», mas também «as transições em que o Rafa é muito perigoso».

«É uma equipa recheada de qualidade e temos de estar atentos ao todo. Sabemos que vamos defrontar um adversário muito valoroso», completou.



O treinador adiantou que os reforços Alex Pinto, Afonso Moreira e Kazu já vão ser convocados para o jogo com o Benfica, confessando que o Gil falhou a contratação de um ponta de lança nesta janela de transferências.

«Todos os treinadores gostam de ter mais soluções e sei que o nosso diretor desportivo e a administração tudo fizeram para trazer alguém [para o ataque] que nos desse ainda mais qualidade. Mas o mercado de janeiro é difícil e, por isso, será com este grupo, em que acredito muito, que vamos terminar bem a época», desabafou.



Em relação ao novo presidente do clube, Avelino Dias da Silva, Campelos disse ter recebido «muita confiança».

«Gostei muito das palavras que trocámos. É uma pessoa positiva. Transmitiu muita confiança e garantiu que acredita no nosso trabalho», concluiu.



Tia, Depú e Kiko Pereira são ausências por lesão enquanto Martim Neto está impedido de jogar por estar no Gil por empréstimo do Benfica. Por sua vez, o reforço Johnatan Buatu apenas regressa da CAN este domingo.

O Benfica-Gil Vicente está agendado para as 18h00 deste domingo, na Luz.