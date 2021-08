Pepê aproveitou os três dias de folga concedidos por Sérgio Conceição para ir visitar o museu do FC Porto.



O extremo brasileiro, que chegou este verão ao Dragão, fez questão de ir conhecer um pouco mais da história dos azuis e brancos. O momento foi captado pelo FC Porto que partilhou as imagens do ex-Grémio no museu.



Pepê soma, até este momento, três jogos com a camisola portista.



Veja as fotos na galeria associada ao artigo.