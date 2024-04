Pepe foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da expulsão na passada jornada do campeonato, no domingo, na derrota do FC Porto com o Vitória de Guimarães (2-1).

Segundo o mapa de castigos, o defesa portista viu cartão vermelho direto por «injúrias e ofensas à reputação», isto depois de gestos e palavras dirigidas ao assistente e ao árbitro principal.

«Dirigiu-se ao árbitro assistente número dois, dizendo: "a bola é nossa, isto é uma vergonha", ao mesmo tempo que fazia o gesto de óculos. Após eu apitar e o repreender verbalmente continuou a fazer o mesmo gesto, de óculos para mim, dizendo: "vocês são uma vergonha". Após lhe ser exibido o cartão vermelho continuou com os mesmos gestos grosseiros, dizendo: "És um burro do c******, vocês são os cegos", enquanto abandonava o terreno de jogo», escreveu o árbitro Fábio Veríssimo no relatório do jogo.

Além do jogo de castigo, que vai cumprir este sábado, na receção ao Famalicão, Pepe terá de pagar uma multa de 2.550 euros. Fora do jogo com os famalicenses vai também ficar João Mário, que completou uma série de cinco cartões amarelos na Liga.

Ainda relativamente ao jogo com o V. Guimarães, o FC Porto foi multado em 4.080 euros pelo atraso de quatro minutos antes do apito inicial e de dois minutos antes do início da segunda parte. Além disso, os dragões terão de pagar uma coima de 1.910 euros pelo uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos nas bancadas.

Já os vimaranenses foram multados em 857 euros por insultos dos adeptos ao FC Porto, Diogo Costa, Galeno e Pepe. O CD da FPF aplicou ainda uma coima de 2.230 euros por comportamento incorreto do público vitoriano, nomeadamente devido ao uso de «engenhos explosivos ou pirotécnicos».