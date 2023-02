O treinador do Benfica, Roger Schmidt, foi distinguido com o prémio de treinador do mês (Prémio Vítor Oliveira) relativo a dezembro de 2022 e a janeiro de 2023, anunciou a Liga, na tarde desta quinta-feira.

O técnico alemão de 55 anos foi o mais votado pelos treinadores da I Liga, obtendo um total de 30,37 por cento dos votos.

Schmidt superou Armando Evangelista, do Arouca, o segundo mais votado (24,44 por cento) e Sérgio Conceição, do FC Porto (15,56 por cento).

Entre dezembro e janeiro, o Benfica somou quatro vitórias (Portimonense, Santa Clara, Paços de Ferreira e Arouca), um empate (Sporting) e uma derrota (Sp. Braga) em seis jogos para o campeonato.

Os restantes quatro prémios na I Liga, relativos ao mesmo período, foram para Diogo Costa (FC Porto, guarda-redes), Alejandro Grimaldo (Benfica, defesa), João Mário (Benfica, médio) e Fran Navarro (Gil Vicente, avançado).