Silas, treinador do Sporting, na conferência de imprensa após a derrota em casa, com o FC Porto.

«A leitura do jogo é simples: o FC Porto entrou melhor fez logo o golo. E os meus jogadores sabem isto que eu vou dizer: nós não podemos sofrer aquele golo. Admito muito mais sofrer o segundo golo do que o primeiro. Trabalhámos aquilo e, aos cinco minutos, não podemos sofrer aquele golo. Mesmo assim, lá nos recompusemos e até ao segundo golo do FC Porto fomos a melhor. Não vou falar de justiça porque eles marcaram mais um golo, mas não foram melhores que nós. Nós perdemos, mas fomos a melhor equipa em campo.»

Mas se tivermos de perder, que seja assim, a pressionar, a criar oportunidades e a jogar para ganhar. É assim que gosto das minhas equipas. Tivemos tantas ocasiões de golo… À frente do guarda-redes estou a lembrar-me de três. Mas não marcámos e o FC Porto isto. É muito forte nas bolas paradas e acabou por marcar assim. E a partir daí, tivemos de desmontar o nosso sistema inicial para ir à procura do segundo golo, e o FC Porto criou mais uma ou outra ocasião. Mas enquanto o jogo esteve 1-1, fomos superiores.»