Há quase 20 anos que o Sporting não vencia os dois Clássicos frente a Benfica e FC Porto em Alvalade na Liga. A última vez tinha sido na época 2004/2005, quando os leões derrotaram em casa as águias por 2-1 e os dragões por 2-0.

Desde então, os verdes e brancos conseguiram um pleno, sim, mas fora de portas, em 2015/2016. Na primeira época de Jorge Jesus no comando técnico do Sporting, os leões levaram a melhor sobre o Benfica por 3-0 no Estádio da Luz e por 3-1 no Estádio do Dragão.

Esta temporada, a equipa de Ruben Amorim venceu o Benfica por 2-1 e o FC Porto por 2-0 em Alvalade, feito também conseguido pelo Benfica em 2023/2024 (vitória por 2-1 sobre o Sporting e triunfo sobre os dragões por 1-0), algo que não acontecia há 10 anos.

Já os azuis e brancos golearam os encarnados por 5-0 no Dragão e defrontam o Sporting em casa na jornada 31 da Liga, a 28 de abril, podendo voltar a fazer o que não fazem desde 2020/21.