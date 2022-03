Por: Mariana Rebelo Silva

Declarações do treinador do Tondela, Nuno Campos, na conferência de imprensa após o empate diante do Arouca, 2-2, em jogo da 27.ª jornada da I Liga:

[O que não faltou ao Tondela]: «Fizemos algo que os adeptos gostam e por vezes os treinadores não. Jogo frenético, de bola cá e lá, agradável de ver. Mas que deixa os treinadores menos tranquilos. Entrámos a perder, demos uma excelente resposta. Pegámos no jogo, demos a volta com empenho, atitude e vontade. Na segunda parte, por ansiedade de não podermos sofrer golo, baixámos as linhas, deixámos de pressionais, o que nos prejudicou. O jogo ficou do lado do Arouca.»

[A intranquilidade sente-se do guarda-redes ao ponta de lança. Como trabalhar isso?]: «É um aspeto que tem que se trabalhar, mentalmente, todos os dias. A tranquilidade tem que voltar, só assim conseguimos dar a volta à situação. Os jogadores demonstram que têm qualidade. Só com algum tempo se consegue. Tempo é coisa que não temos, por isso, todos juntos, todos unidos, sempre de forma positiva e aberta, para corrigir os erros e dar a volta à situação.»

[Sobre o 3-4-3]: «Procuramos trabalhar em função do que víamos que a equipa tinha dificuldades. Enquanto os jogadores estavam mais frescos, mentalmente, houve muitos aspetos positivos. Perante a falta de pontos, há aspetos que acabam por, mentalmente, pesar. Os jogadores, na segunda parte, mais ansiosos, acabaram por não cumprir tão bem as suas tarefas.»

[O que gostou mais e o que gostou menos]: «Gostei do empenho que foi colocado em campo, a a atitude e a vontade. Temos que melhorar a concentração, algumas situações pontuais de posicionamento e controlo de profundidade. Tudo junto é que vai fazer com que as exibições melhorem e transformar um grupo de bons jogadores numa verdadeira equipa.»

[Como está o balneário?]: «Deixa-me satisfeito uma coisa: ver os jogadores tristes no final do jogo. Foi um empate, fizemos um ponto, mas eles não estão satisfeitos. Sabemos que é difícil, mas eles querem ganhar.»

[O que é preciso para mais e melhores resultados no ultimo terço]: «Fizemos um segundo golo numa jogada muito boa e bonita. Acho que ficou evidente que foi trabalhada e deu frutos. Na segunda parte, os jogadores ficaram mais juntos. Quando ganhávamos a bola, os jogadores estavam tão juntos, que a bola se perdia.»