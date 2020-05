O Benfica continua a trabalhar no Centro de Estágios do Seixal, em total respeito, segundo notifica o site encarnado, pela distância obrigatória e pelas normas de segurança higiénica.

Nas fotografias disponibilizadas pelo clube é possível ver os jogadores isolados ou então a exercitar-se com vários metros de distâncias entre eles. Bruno Lage comandou as operações no relvado.