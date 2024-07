O Vitória de Guimarães revelou, esta quarta-feira, que vai receber os espanhóis do Rayo Vallecano no D. Afonso Henriques, no jogo de apresentação aos sócios, a 20 de julho (sábado, 19h30).

⚔️ 𝐒𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞. O plantel vitoriano apresenta-se aos adeptos com um jogo entre clubes centenários num dia dedicado ao #EspíritoDeVitória



A equipa que esta época será comandada por Rui Borges tem o primeiro teste de preparação com o Trofense, da Liga 3, já este sábado, em Guimarães. Depois, defronta o Farense, no dia 10, e joga com o Middlesbrough, no dia 13, ambos no estágio a decorrer no Algarve.

O primeiro jogo oficial da nova temporada será a 25 de julho, com a visita ao Floriana (Malta) ou ao Tre Penne (San Marino), na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.