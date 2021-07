O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação de Marko Grujic. Em comunicado, os dragões informam que o jogador de 25 anos regressa ao Dragão por empréstimo, com opção de compra.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o médio internacional sérvio deixou o estágio dos reds e na noite de segunda-feira viajou para o Porto, para finalizar o acordo com a SAD portista.

Curiosamente, o Liverpool anunciou que o acordo com o FC Porto é para uma transferência em definitivo, mas o clube português, como referido acima, fala num empréstimo com opção de compra.

Grujic chegou ao emblema azul e branco há um ano, por empréstimo do Liverpool. Na primeira época de dragão ao peito, foi opção regular de Sérgio Conceição, tendo feito 39 jogos e dois golos.

Agora, regressa ao Dragão a título definitivo, ele que estava ligado ao emblema inglês desde 2016 – foi, de resto, a primeira contratação de Jurgen Klopp nos reds.

Marko Grujic has completed a permanent transfer to @FCPorto.



Everyone at #LFC thanks Marko for his contributions to the club and wishes him the best for the future 👊