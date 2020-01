O Ascoli oficializou esta segunda-feira a chegada de Diogo Pinto, médio ofensivo de 20 anos que estava na formação do Benfica desde 2015.

O Benfica já tinha anunciado o destino do futebolista, noticiado no passado dia 3 pelo Maisfutebol e, em comunicado, o clube da Serie B de Itália informa que o jogador assinou um contrato válido por duas épocas e meia com mais uma de opção.

Esta temporada, Diogo Pinto fez seis jogos pela equipa B das águias e dois pelos sub-23, pelos quais se evidenciou em 2018/19 com 18 golos em 37 jogos.

Antes de chegar ao Benfica, Diogo Pinto passou pela formação do Sporting.