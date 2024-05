Campeão pelo Al Hilal sem qualquer derrota, Jorge Jesus foi considerado o melhor treinador da temporada na liga saudita.

O treinador português, que renovou na terça-feira até 2025, conduziu o Al Hilal a 31 vitórias e três empates no campeonato. Além disso, o Al Hilal superou a barreira dos 100 pontos, algo inédito na Arábia Saudita.

De recordar ainda que Jesus já tinha sido distinguido como melhor treinador durante cinco meses consecutivos.

Al Hilal's Jorge Jesus is named #RoshnSaudiLeague Coach of the Season! 🇵🇹🏆#yallaRSL