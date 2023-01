Vítor Pereira quebrou o silêncio sobre a saída do Corinthians. Na altura, o treinador português referiu que não iria continuar no Timão devido à doença da sogra, motivo que o obrigaria a regressar a Portugal.



Esta terça-feira, o técnico de 54 anos justificou a decisão de assinar pelo Flamengo.



«Vou aproveitar a oportunidade porque estive calado este tempo todo e muita coisa foi dita por quem não me conhece. Vou esclarecer porque esta é a verdade. A minha vinda para o Brasil há um ano acontece de uma forma, e eu já disse... não tinha perspetiva de vir para o Brasil, mas aceitei ficar um ano, perceber a realidade do futebol brasileiro. Por isso, assinei por um ano. E esse ano de contrato foi cumprido na íntegra com responsabilidade, dedicação e sofrimento. Dei tudo de mim, dediquei-me com compromisso e responsabilidade no Corinthians. Foi assim que estive até ao último dia de contrato. Nunca me passou pela cabeça [voltar], porque eu sempre disse que acabaria a época e iria para casa. Infelizmente, há muitas famílias no Brasil que lidam com situações familiares iguais à minha. E por isso, pelo desgaste que sei que a situação provoca, disse que iria para casa apoiar a minha família», começou por dizer, citado pelo Globo Esporte.



«Sempre fui honesto dentro do clube e disse que a minha decisão era voltar a Portugal. Prova disso foi que dois dias antes falei com os adeptos e disse que iria embora por motivos familiares. Não houve mentira nenhuma. A verdade é esta. Depois disso, aparece um clube da dimensão do Flamengo com uma abordagem diferente, e surge a nossa primeira conversa. Pensei porque era uma proposta profissional muito boa. Vamos ter um ano de muitos desafios, com um plantel de muita qualidade. Acho que do ponto de vista profissional qualquer treinador iria pensar. E eu pensei, sabendo do meu problema familiar. Com quem tinha de falar? Com a minha família. E se a minha família entendeu que podíamos lidar com a situação, tomei uma decisão diferente. Isto é tão verdade que o meu staff não conseguiu acompanhar-me porque iriamos ficar só um ano», acrescentou ainda.



Vítor Pereira agradeceu ainda ao Corinthians e sublinhou que «não deve mais nada a ninguém».



«Não devo mais nada a ninguém, trabalhei de forma séria, dei tudo de mim. O meu staff não veio porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Agradeço a forma como fui tratado no Corinthians. Retribuí com esforço, dedicação e compromisso. Estou aqui com alegria e pronto para agarrar este projeto ambicioso. Gosto de ganhar competições e este é um projeto que só se eu fosse maluco não pensaria no que me pode trazer. Não sei onde está a mentira», concluiu.