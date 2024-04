Bruno Fernandes lidera esta semana o top-10 de jogadores portugueses no estrangeiro, segundo o ranking elaborado pelo Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.

O internacional português esteve em particular destaque no passado sábado ao marcar os dois golos do empate do Manchester United diante do Bournemouth (2-2), num jogo que confirmou o pior registo de golos sofridos pela equipa de Old Trafford na Premier League desde 1992.

Bruno Fernandes lidera esta classificação, com uma nota de 9.2 e destaca-se à frente de Joel Monteiro que também marcou dois golos no sábado, no triunfo dos Young Boys sobre o Lucerna (4-2) na liga suíça.

A completar o pódio está José Sá, guarda-redes do Wolverhampton que fez uma assistência no empate diante do Nottingham Forest (2-2), no jogo que assinalou o reencontro dos lobos com Nuno Espírito Santo.