Ian Wright, antigo jogador do Arsenal, foi uma das mais recentes personagens do futebol a juntar-se ao coro de elogios a Bruno Fernandes.

Após o empate do Manchester United com o Everton, em que o internacional português marcou pelo terceiro jogo consecutivo, Wright teceu-lhe rasgados elogios.

«Ele tinha número incríveis em Portugal, mas toda a gente pensava ‘bem, é só a liga portuguesa’», começou por dizer, à BBC.

«O que vai acontecer é que com o passar do tempo os colegas de equipas vão ver do que ele é capaz e o que pode fazer. Ele tem confiança, é brilhante… mal posso esperar por vê-lo mais entrosado na equipa. Isto era o que o Manchester United não estava a fazer antes, era tudo lento e metódico», acrescentou.