Cristiano Ronaldo foi o português em maior evidência nas ligas estrangeiras nos últimos dias, de 17 a 20 de julho, segundo os dados estatísticos recolhidos pela SofaScore. O internacional português, com dois golos marcados no triunfo da Juventus sobre a Lazio (2-1), destaca-se à frente de outros internacionais portugueses que também jogaram esta semana.

O craque da Juventus lidera a lista com uma nota de 8,4, à frente de Bruno Fernandes que voltou a marcar mais um golo pelo Manchester United, embora tenha sido afastado pelo Chelsea, na meia-final da Taça de Inglaterra (1-3).

A lista conta ainda com Mário Rui, titular na vitória do Nápoles sobre a Udinese (2-1), Daniel Podence, que estreou-se a marcar na Premier League, com uma assistência de João Moutinho, que fecha esta lista.