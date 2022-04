João Félix foi o português com melhor pontuação do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, nos jogos dos escalões principais do futebol europeu neste fim de semana.



O internacional português marcou dois golos na vitória do Atlético de Madrid frente ao Alavés e obteve 9.2 de pontuação.



Beto, avançado que fez um hat-trick pela Udinese, foi o segundo português com melhor classificação (8.7) à frente de Diogo Jota (8.2), que também marcou pelo Liverpool.



Veja o top 10: