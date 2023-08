Diego Simeone voltou a falar de João Félix e abordou a possível saída do internacional português do Atlético de Madrid, embora não tenha ido muito longe nos comentários à situação do avançado.

O treinador dos colchoneros explicou ainda que o jogador recupera de lesão e, por isso, não integrou nenhum jogo na digressão da pré-época, inclusive o último, esta madrugada, que terminou com igualdade a zero frente à Real Sociedad.

«Se Félix pode sair? Isso é tratado pelo clube. Os jogadores podem sair até 31 de agosto. Ontem [terça-feira] voltou com o grupo, esperamos que continue a melhorar dos incómodos que teve nestes sete dias e que não o deixaram participar em nenhum jogo e que com o passar dos dias ele se sinta melhor», afirmou, citado pela Marca.