A conquista da Taça de Inglaterra, no sábado, elevou Jonny Evans a um patamar ímpar na história do Manchester United. Aos 36 anos, o defesa irlandês conquistou os principais títulos disputados pelos «Red Devils», ou seja, Premier League, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Taça de Inglaterra, Taça da Liga inglesa e Supertaça.

Formado no Manchester United, Evans estreou-se como sénior na época 2007/08. Ainda que emprestado ao Sunderland, três partidas foram suficientes para acumular as medalhas de Supertaça e Liga dos Campeões.

Na temporada seguinte, o defesa mereceu a confiança de Alex Ferguson, integrando o núcleo que edificou a conquista da Premier League, do Mundial de Clubes, da Taça da Liga e da Supertaça.

O defesa deixou Manchester em 2015, rumo ao West Bromwich, onde permaneceu até 2018. No Leicester – de 2018 a 2023 – conquistou a Taça de Inglaterra, em 2021.

No último verão, Jonny Evans confirmou o regresso ao Manchester United, mas apenas no intuito de ganhar ritmo e aprimorar a forma física. Todavia, convenceu Ten Hag, assinou e acumulou 30 jogos entre Liga dos Campeões, Liga e Taças domésticas.

