O mercado abriu oficialmente este sábado e, tal como se previa, está a acelerar. Desde rumores a oficializações, houve de tudo um pouco neste dia 1 de julho.

Desde logo, na Polónia, dão conta do interesse do Sporting na jovem promessa Mateusz Skoczylas, uma das estrelas do Europeu de sub-17. Os leões já terão mesmo apresentado uma proposta de 250 mil euros pelo médio polaco de 16 anos, mas que foi recusada pelo Zaglebie Lubin.

No que toca a portugueses, a maior surpresa do dia foi o regresso de Jorge Jesus à Arábia Saudita, não para treinar a seleção do país, mas para voltar a assumir o comando técnico do Al Hilal, reforçando o contingente de treinadores lusos naquele campeonato.

Também este sábado, o Sporting confirmou algo que já estava previsto: Tottenham avançou para a compra a título definitivo de Pedro Porro.

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo anunciou as saídas de dois futebolistas estrangeiros e chegaram novos reforços ao futebol português, entre os quais um ex-Real Madrid.

Foi também dia de dizer adeus a um craque mundial dos últimos anos: Cesc Fàbregas pendurou as chuteiras.

