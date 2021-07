Horas após ter assinado a rescisão de contrato com o Inter de Milão, João Mário despediu-se do clube através de uma mensagem nas redes sociais.



«Muito obrigado, Inter. Boa sorte para o futuro», escreveu o médio.



O internacional português viajou de Milão para Portugal, onde chegou por volta das 19h00. João Mário tem acordo com o Benfica, conforme revelou o Maisfutebol, mas recusou falar sobre o seu futuro à saída do Aeródromo de Tires.

O emblema da Luz, recorde-se, aceitou pagar 7,5 milhões de euros para contratar o jogador, mas os italianos não tinham definiram a estratégia para libertá-lo em definitivo, visto que, sendo por venda, existia a polémica discussão em relação à cláusula antirrival, que poderia culminar numa multa de 30 milhões de euros.

João Mário transferiu-se do Sporting para o Inter em 2016 por 40 milhões de euros mais cinco pagos em função de objetivos. Apesar do forte investimento da equipa italiana num jogador que acabara se se sagrar campeão europeu, João Mário nunca conseguiu impor-se e foi três vezes emprestado: ao West Ham na segunda metade da época 2017/18, ao Lokomotiv Moscovo em 2019/20 e ao Sporting na época passada. Ao serviço dos leões participou em 34 jogos, marcou dois golos e foi peça importante no regresso aos títulos do clube de Alvalade.