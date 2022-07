Christen Eriksen vai continuar a carreira no Manchester United.



Depois de ter terminado a ligação ao Brentford, o médio dinamarquês assinou até 2025 pelos red devils, lê-se no comunicado do clube.



O jogador de 30 anos esteve sem jogar durante vários meses na sequência da paragem cardíaca que sofreu no Euro 2020. Rescindiu com o Inter e regressou a Inglaterra para defender as cores do Brentford: marcou um golo e fez quatro assistências em 11 partidas.



O Manchester United vai ser terceiro clube da carreira de Eriksen em Inglaterra após passagens por Tottenham e Brentford. O dinamarquês jogou ainda no Ajax e no Inter.