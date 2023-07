O mercado de transferências continua ao rubro. Muitos negócios já foram confirmados, mas há ainda outros tantos por fechar.



João Félix é, naturalmente, destaque na imprensa internacional depois de ter manifestado vontade de jogar no Barcelona. O AS informa que o Atlético de Madrid está disposto a permitir a saída do internacional português, mas as limitações financeiras dos blaugranas dificultam o negócio. Em cima da mesa está a possibilidade de um empréstimo do avançado de 23 anos com opção de compra.



Por sua vez, os clubes sauditas continuam a recrutar na Premier League. Além de Alex Telles, dado como fechado no Al Nassr pelos jornais ingleses, o Al Ahli quer contratar Allan Saint-Maximin ao Newcastle e está disposto a pagar 25 milhões de euros.



O Bayern Munique está disponível para ouvir propostas por Kimmich. De acordo com a Kicker, o internacional germânico já não tem estatuto de intransferível e estão dispostos a negociar caso recebam algum proposta.



José Ángel, lateral-esquerdo que não chegou a acordo com o Sporting, vai deixar o Sevilha e reforçar o Getafe, noticia o AS. Por último, Sergio Cañales está de saída do Betis para rumar ao México - o Monterrey vai pagar dez milhões de euros aos andaluzes pelo médio espanhol.



