O ambiente em torno da equipa técnica do Barcelona, que já estava mau, como se viu com as declarações de Suarez, após o empate do Barcelona em Vigo, e as images de Messi a virar as costas a Quique Setién e ao adjunto Eder Sarabia, ficou ainda mais tenso e desta vez é por causa de um Tweet que envolve Cristiano Ronaldo.

Em 2015, quando era adjunto no Las Palmas, Eder Sarabia escreveu na rede social: «Nunca houve um goleador como Cristiano Ronaldo».

Alguém se lembrou dessa publicação agora e trouxe-a a público, levando a que os adeptos do Barcelona reagissem: uns a favor de Messi, outros de Eder Sarabia e de Setién. Calma e unanimidade é algo que certamente não existe agora no seio dos culés.