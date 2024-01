O Benfica venceu a Sportiva por 65-54 e está na final da Taça Federação feminina de basquetebol, onde vai defrontar o GDESSA.

As águias já venciam por 27-26 ao intervalo e no segundo tempo confirmaram o triunfo sobre a equipa açoriana.

Marta Martins, do Benfica, foi a melhor marcadora do encontro. Audrey Warren, com 10 pontos, foi a mais inconformada da Sportiva.

A final entre as águias e o GDESSA está marcada para este domingo, às 15h00, no Pavilhão do Clube do Povo de Esgueira, em Aveiro.