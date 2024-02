LeBron James tem 39 anos e participou, este domingo, no vigésimo All-Star Game da NBA da carreira. O fim de semana das estrelas da melhor liga de basquetebol do mundo é conhecido pela descontração e o jogador dos Los Angeles Lakers não hesitou em brincar com Luka Doncic e Nikola Jokic no banco de suplentes.

LeBron estava a ser filmado enquanto decorria ao jogo e afirmou aos companheiros de equipa que o seu primeiro All-Star Game foi em…1968.

«Era eu, o Wilt Chamberlain, o Bob Cousy…foi o meu primeiro All-Star, em 1968, penso eu», afirmou, em tom de brincadeira, antes de contar a verdade.

«Era eu, o Allen Iverson, Vince Carter, Kobe Bryant, Shaq O’Neil, Tim Duncan, Grant Hill… esses todos», disse o camisola 23 dos Lakers.

Após o encontro, LeBron James abordou ainda a hipótese de participar nos Jogos Olímpicos de Paris e disse que espera estar em condições de ajudar a equipa norte-americana a conquistar o ouro na prova.

«Espero estar saudável o suficiente para estar na equipa e jogar a um nível que eu saiba que possa jogar. Se estiver dedicado, e estou, vou dar tudo com a mente, corpo e alma. As Olimpíadas serão 11 jogos, mas são 5 semanas e meia, e isso é muito para o meu corpo… Darei tudo para estar lá para a equipa americana, para representar o nosso país», concluiu.