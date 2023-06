Após a conquista do tricampeonato de futsal, Erick viveu um momento de comunhão com os adeptos do Sporting. O camisola 8 dos leões aproximou-se do setor visitante e os adeptos entoaram o seu nome, o que levou o internacional português às lágrimas, que soaram a despedida, numa altura em que tem sido associado à saída para o Barcelona.

Contudo, nas entrevistas rápidas no Pavilhão da Luz, Erick tentou fugir às perguntas e não confirmou a saída para o campeonato espanhol.

«Neste momento não é tempo de despedidas. Mas foi a melhor maneira de acabar o ano. Agora vou festejar com o meus, depois logo se vê. O melhor momento? Não sei, é difícil. Talvez o que me marcou mais foi a primeira Champions e o último título de campeão. Se já tenho tudo pronto para ir para Espanha? Não, tenho tudo pronto para ser pai. Vem aí o meu príncipe e isso é o mais importante, é a tarefa mais difícil que vou ter pela frente», afirmou o jogador de 27 anos ao Canal 11.

Erick somou sete golos em 42 jogos na presente temporada.