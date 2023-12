O Óquei de Barcelos derrotou o FC Porto por 3-1, na jornada 12 do campeonato nacional de hóquei em patins.

Miguel Rocha foi a grande figura da partida, ao assinar um hat-trick. Rafa marcou o golo solitário dos dragões, que somaram a terceira derrota na liga.

Já o Benfica venceu no terreno do Juventude Pacense por 5-2.

Carlos Nicolía foi o destaque do encontro, ao marcar um hat-trick. Nil Roca e Gonçalo Pinto marcaram os restantes golos dos encarnados.

Já Bernardo Marques e João Pereira assinaram os golos do Juventude Pacense. O Benfica chega assim aos 26 pontos e continua no quarto lugar do campeonato.