Miguel Oliveira anunciou esta quinta-feira que vai continuar na CryptoData RNF Aprilia em 2024 e acabou com os rumores de que poderia estar a caminho da equipa oficial da Honda.

O piloto português chegou a admitir a hipótese de se mudar para a marca nipónica – e concretizar o objetivo de representar uma equipa de fábrica – mas assegurou que vai permanecer na equipa e explicou que isso se deve, em parte, à postura da marca japonesa.

«Após algumas tentativas de contacto, percebeu-se alguma falta de liderança e de estratégia, por isso decidimos continuar aqui. Foi esse o meu compromisso desde o início e é aqui vou ser fiel», afirmou.

Este fim de semana corre-se o Grande Prémio da Malásia, em Sepang, a décima oitava etapa do campeonato do mundo. O piloto português espera poder comprovar a evolução da mota e da sua própria adaptação à equipa, comparativamente com os testes de início de temporada que ali se realizaram.

Miguel Oliveira ocupa o 15º lugar da classificação de pilotos, com 76 pontos, a três provas do fim do Mundial.

Antes dos treinos e da qualificação, vários pilotos, incluindo Miguel Oliveira, relaxaram numa pequena competição de ténis de mesa. E aí, Miguel Oliveira foi o melhor. Bom prenúncio para o fim de semana?