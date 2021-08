O Benfica oficializou nesta quarta-feira a contratação de Travis Munnings para a equipa de basquetebol. O extremo representou a Oliveirense na época passada, com médias de 12,5 pontos, 8 ressaltos e 3,3 assistências por jogo.

«Sei que estou numa grande organização, por isso estou ansioso por começar e fazer algo especial. Sinto que vai correr muito bem. Penso que vou conseguir tirar o melhor de todos, trazer energia e fazer tudo o que for preciso para vencer», disse o jogador de 26 anos durante a apresentação no novo clube.

Munnings passou quatro anos no basquetebol universitário nos Estados Unidos, ao serviço dos Louisiana-Monroe Warhawks. Mudou-se depois para os franceses do Stade Rochelais, onde jogou uma época. Em 2020, chegou à Oliveirense, onde foi orientado por Norberto Alves, com quem vai voltar a trabalhar no Benfica.