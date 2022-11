O antigo guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, saiu em defesa de Cristiano Ronaldo e afirmou que o português «ainda tem andamento para jogar ao mais alto nível». Presente na conferência de imprensa da seleção nacional desta segunda-feira, o capitão da equipa das quinas comentou as palavras do antigo companheiro no Real Madrid.

«O Iker é uma pessoa com quem tenho uma grande relação, joguei com ele muitos anos e ganhámos muitos troféus juntos. É normal, sabem o que a imprensa faz, entendo isso tudo, ando nisto há muitos anos, sou profissional há 21 e já pouca coisa me surpreende. Concordo com ele e espero mostrar eliminar o pequeno leque de críticas que vão aparecendo», começou por dizer.

«O mais importante são os milhões de pessoas que gostam de mim, essa é a minha motivação e alegria, é o que fica guardado. Dia após dia, levantar-me, ir para o treino, jogar e fazer com que as pessoas estejam felizes a ver-me, não há dinheiro que pague isso. Ir na rua aqui, Qatar, Lisboa ou Manchester e ver a alegria nas crianças que me veem é a minha alegria. Sei que as pessoas gostam de mim e o leque pequeno que me critica não me vai deitar abaixo. Isso é impossível», completou.