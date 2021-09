Pablo Sarabia marcou na goleada de Espanha à Geórgia e mostrou que pode continuar a ser uma boa opção para Luis Enrique na seleção de Espanha. O selecionador espanhol considerou que a mudança do jogador para o Sporting foi «uma decisão acertada».



«Mudou de equipa, mas acho que foi uma decisão acertada. Agora vai ter mais minutos no seu novo clube. O Sarabia tem qualidade, drible e golo. Acrescenta muitas coisas à equipa e estou encantado que comece uma nova etapa», disse, em conferência de imprensa.

«Vendo a competência que ia ter, foi a decisão acertada. Não tem o ritmo dos outros, porque não teve essa oportunidade na pré-temporada, mas tem golo», acrescentou, em jeito de explicação pela opção de usar o mais recente reforço dos leões.

Sarabia foi anunciado como jogador do Sporting no último dia do mercado de transferências por empréstimo do PSG. Em sentido inverso, Nuno Mendes foi cedido pelos campeões nacionais ao emblema parisiense.