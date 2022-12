O Comité de Disciplina da FIFA abriu um processo contra as Federações de Argentina e Países Baixos por «possíveis infrações» do artigo 12 do Código Disciplinar, que está relacionado com «conduta imprópria de jogadores e dirigentes», no encontro dos quartos de final do Mundial 2022, que os argentinos venceram nos penáltis.

Em comunicado, a FIFA refere ainda que a federação argentina será alvo de investigação por eventuais infrações do artigo 16.º, que se prende com a «ordem e segurança dos jogos».

A partida entre argentinos e neerlandeses teve momentos de enorme tensão. Lionel Messi festejou o segundo golo em direção a Louis Van Gaal, os jogadores envolveram-se em confrontos em cima dos 90 minutos depois de Paredes ter pontapeado a bola contra o banco de suplentes dos Países Baixos e alguns futebolistas da albiceleste celebraram de forma efusiva em frente aos adversários, após os penáltis.

No final, elementos das duas seleções criticaram o árbitro espanhol Mateu Lahoz.