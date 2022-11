Giannis Antetokounmpo, uma das estrelas da NBA, vai torcer por Portugal no Campeonato do Mundo de 2022, que decorre no Qatar.



Estranho? Nem por isso.



A Liga de basquetebol norte-americana escolheu vários jogadores e convidou-os para um sorteio: cada um dos atletas foi convidado a retirar aleatoriamente de um pote a seleção que iria apoiar no Mundial. Ora, Giannis Antetokounmpo queria que se saísse a França por causa de Mbappé, mas acabou por ficar contente quando lhe calhou... Portugal.



«Ó! Nada mal, nada mal. Portugal, Portugal. Ok, Cristiano Ronaldo. 'Siuuuuuuuuuuuu'! Vou torcer por Portugal. Gosto de Portugal, não é mau», disse o grego dos Milwaukee Bucks, duas vezes MVP da Liga (2019 e 2020), no vídeo divulgado nas redes sociais da NBA.



Por sua vez, Trae Young (Atlanta Hawks) vai apoiar a Bélgica, Vucevic (Chicago Bulls) o Canadá, Cory Joseph (Detroit Pistons) o Japão, Ibaka (Milwaukee Bucks) a Inglaterra e Khris Middleton (Milwaukee Bucks) os Países Baixos. Por seu turno, Caruso (Chicago Bulls) ficou contente, uma vez que lhe saiu a sua seleção: os Estados Unidos.



Já Zach LaVine (Chicago Bulls) vai apoiar a Argentina, mas ficou com dúvidas sobre o valor da seleção albiceleste e tiveram de lhe explicar que era a equipa... de Messi. Houve, também, outros basquetebolistas que não ficaram contentes com as seleções que lhes saíram em sorte.



O melhor mesmo é ver o vídeo: