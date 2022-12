Questionado sobre as reais possibilidade de Portugal conquistar o Mundial 2022, Pepe recorreu ao humor. O defesa-central luso usou uma analogia de Fernando Santos - até pediu autorização ao selecionador - para explicar como a qualidade individual da turma das quinas pode não ser suficiente para ganhar.

«Vou dar um exemplo engraçado. Temos todos os ingredientes, mas se não juntarmos os ingredientes todos... Existem vários tipos de salada, mas não adianta de nada ter o tomate e a cebola sozinhos. O mais importante é juntarmos tudo. É verdade que temos uma seleção com muita qualidade, mas, se não trabalharmos, não respeitarmos o nosso adversário e não fizermos o que o treinador nos pede, de que adianta ter muita qualidade e não a pôr em prática? O mais importante é o grupo saber que quem for lá para dentro tem de fazer o melhor para vestir a nossa bandeira», sublinhou, na antevisão ao duelo com a Coreia do Sul.

Pepe garantiu que Portugal ainda tem «um caminho muito difícil pela frente» e avaliou de forma positiva a organização do Mundial no Qatar.

«A organização está a ser espetacular, vendo pelas que já passei. O sítio onde estamos é muito bom, temos boas condições para trabalhar, os dois jogos que tivemos foram com um ambiente muito bom, muito daquilo que é a competição em si: a união de muitas nacionalidades. Há nas bancadas muita gente de diferentes países e nós, jogadores, estamos super satisfeitos de poder disputar o Mundial», rematou.

Portugal, líder do Grupo H com seis pontos, defronta a Coreia do Sul, terceira classificada com apenas um ponto, esta sexta-feira, às 15h00, no Education Stadium.