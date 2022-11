Além de ter saído em defesa de Cristiano Ronaldo, Paulo Futre antecipou a participação de Portugal no Mundial 2022. Embora tenha elogiado a qualidade dos convocados por Fernando Santos, o ex-jogador não coloca a seleção nacional no lote de favoritos.



«Os 26 que foram convocados são autênticos craques, dá para duas seleções. Não digo que somos favoritos, mas estamos numa segunda linha. Quem à frente? Argentina, França, Brasil, Alemanha e Espanha. Como sempre, contra estas seleções, é preciso sorte», referiu, em declarações aos jornalistas à margem do «Thinking Football Summit», evento realizado pela Liga que decorre até este domingo no Pavilhão Rosa Mota, do Porto.



Futre mostrou-se ainda fã de Diogo Costa, dono da baliza do FC Porto e da seleção nacional. «Podemos ir a penáltis. Não sei quem vai defender, mas o Diogo é um fenómeno a defender penáltis. Mais fé tenho quando vejo este jovem campeão a defender assim. Nunca vi nada igual, defender penáltis como ele fez na Champions. É incrível», elogiou.

Portugal tem o primeiro jogo do Mundial 2022 agendado para a próxima quinta-feira contra o Gana. A seleção nacional está inserida no grupo H juntamente com Coreia do Sul e Uruguai, além dos ganeses.