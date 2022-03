A Suécia venceu a República Checa por 1-0, em Solna, esta quinta-feira, qualificando-se para a final do caminho B do play-off de acesso ao Mundial 2022, na qual vai defrontar a Polónia.

Os checos tiveram um golo anulado aos 12 minutos, a Kuchta, por falta, num encontro que acabou apenas por ser decidido no prolongamento.

Numa boa jogada coletiva, a passe de Isak, Robin Quaison fez o 1-0 final, aos 110 minutos de jogo.

Na terça-feira, o Polónia-Suécia decide uma das últimas três nações europeias que vai ao Mundial 2022 no Qatar. Os polacos iam defrontar a Rússia, mas passaram automaticamente à final.

Outra das finais já definidas é entre Portugal e Macedónia do Norte, no caminho C. O caminho A vai opôr País de Gales, que venceu a Áustria, ao vencedor do Escócia-Ucrânia.

O golo de Robin Quaison: