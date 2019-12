Gabriel Barbosa, o Gabigol, em declarações à RTP após a derrota do Flamengo contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes:



«Fomos superiores em alguns momentos da partida. Tivemos oportunidades para empatar até ao último minuto. Foi um ano grandioso e estou muito orgulhoso. O saldo é positivo, apesar desta derrota. O rival era muito forte.»



«Jesus demonstrou que é um dos melhores treinadores do mundo. Gostamos muito do mister e gostamos muito do Jorge. É um tipo especial.»



Jesus vai ser condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa