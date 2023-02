Courtois, Militão e Benzema são as principais ausências nos convocados do Real Madrid para as meias-finais do Mundial de Clubes contra Al Ahly.



A juntar a este trio, Carlo Ancelotti não pode também contar com Mendy, Hazard e Lucas Vázquez, igualmente lesionados. A imprensa espanhola escreve que Courtois, Militão e Benzema ainda têm hipóteses de disputar a final caso os merengues se apurem.



O vencedor da Liga dos Campeões defronta o Al Ahly, do Egipto, na próxima quarta-feira, às 19h00, em Tânger.



Os 22 convocados do Real Madrid:



Guarda-redes: Lunin, Luis López e Cañizares.

Defesas: Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger e Marvel.

Médios: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, D. Ceballos, Mario Martín e Arribas.

Avançados: Asensio, Vini Jr., Rodrygo e Mariano.