Horas após confirmada a descida de divisão do Paços de Ferreira, Vitorino Antunes partilhou nas redes sociais o sentimento de tristeza e pediu publicamente desculpa aos adeptos pacenses.

«Momento duro, demasiado duro para este clube, para esta gente que nos seguiu mesmo num ano difícil», introduziu o experiente jogador.

«Como capitão, tenho de dar a cara e pedir desculpa a todos os pacenses que nos apoiaram independentemente do momento da equipa. Sei que estão a sofrer neste momento, assim como eu, porque o Paços não é só um clube. É uma família, uma referência de trabalho, de humildade e de seriedade!! Só me lembro de momentos históricos de felicidade com este símbolo ao peito, nunca me imaginei neste momento de tristeza. Mais uma vez, tenho de pedir desculpa a todos aqueles que desiludi como capitão!!»

Antunes, que representou o Paços em três fases da carreira, cumpre a segunda temporada seguida nos pacenses, aos quais regressou depois de ter sido campeão nacional pelo Sporting em 2020/21. Com 36 anos, termina contrato no final da presente época.