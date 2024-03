O Fulham de Marco Silva venceu este sábado o Brighton, por 3-0, e garantiu a terceira vitória nos últimos quatros jogos do campeonato.

Numa partida equilibrada, com ambas as equipas a tentarem garantir os três pontos, foi o Fulham que acabou por ser mais feliz, mesmo tendo o português João Palhinha de fora, por acumulação de amarelos.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 21 minutos, autoria de Harry Wilson, assistido por Rodrigo Muniz. Aos 32 minutos, os dois jogadores trocaram de papéis e foi Muniz a marcar e Wilson a assistir.

O terceiro golo do encontro foi marcado já em tempo de compensação, com um contra-ataque mortífero de Bobby De Cordova-Reid, a descobrir Adama Traoré livre, que finalizou como dizem as regras e marcou o primeiro golo da temporada.

Com este resultado, o Fulham mantém-se na 12.ª posição, com 35 pontos, enquanto que a equipa de De Zerbi desce para nono, com 39.

No outro jogo da tarde, o Newcastle recebeu e venceu o Wolverhampton, também por 3-0, com quatro portugueses a titular na equipa visitante.

José Sá e Pedro Neto foram substituídos ao intervalo devido a lesão. O defesa Toti saiu aos 60 minutos e Nélson Semedo fez os 90 minutos completos.

Isak marcou o primeiro golo do encontro, de cabeça, logo aos 14 minutos. Já o 2-0 surgiu dos pés de Anthony Gordon, depois de um erro defensivo de José Sá. Por fim, a machadada final foi dada por Livramento, aos 90+2, que acabou com qualquer esperança que o Wolverhampton pudesse ter.

Relativamente à classificação, o Newcastle ultrapassou o Wolves e subiu ao oitavo lugar, somando 40 pontos. Já a equipa de Gary O'Neil fica na 10.ª posição, com menos dois pontos.

Classificação da Premier League