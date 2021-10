O PSG não está nada satisfeito com o tão falado interesse do Real Madrid em Mbappé.

Depois de o jogado ter revelado que pediu para sair dos PSG e que a ideia era assinar pelos merengues, Florentino Pérez prometeu novidades sobre este processo em janeiro e deixou água na boca da «afición blanca». Mais tarde o presidente do gigante espanhol clarificou o que quis dizer em relação ao avançado, mas o diretor desportivo do PSG, Leonardo, avisou: «Não toleramos esta falta de respeito».

Agora, Leonardo voltou a falar sobre o assunto e pede um castigo para os merengues. «Eles negam, mas penso que o Real Madrid está a trabalhar para contratar Mbappé como jogador livre há muito tempo. Há dois anos que falam publicamente sobre Mbappé. Isto deve ser punido», afirmou o dirigente no Festival dello Sport, organizado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport.

«Vejo uma falta de respeito do Real Madrid em relação ao Mbappé. Ele não é um jogador normal, é um dos melhores do mundo. O treinador, a direção, os jogadores do Real falam do Kylian. Acho que faz parte do plano deles. É uma falta de respeito», frisou.