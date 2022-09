A Gala das Quinas de Ouro de 2022 terminou com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a chorar, depois da última homenagem à seleção de futsal que acabou de conquistar a Finalíssima Intercontinental, juntando o novo título aos títulos europeu e ao título mundial. Uma noite de glamour na Cidade de Futebol que homenageou todos os campeões da temporada 2021/22 e ainda promoveu distinções especiais a Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Abel Ferreira, entre outros.

Depois de três anos de interrupção, devido à pandemia da covid-19, a festa do futebol português regressou em força esta terça-feira, com uma gala promovida pela Federação Portuguesa de Futebol com muitas distinções, desde o futebol de onze, ao futebol feminino, passado pelo futsal e também pelo futebol de praia.

Os convidados abdicaram dos habituais equipamentos desportivos e compareceram vestidos a rigor, uns mais à vontade, outros nem tanto, para uma noite de homenagem aos muitos títulos conquistados pelas seleções e equipas portuguesas nos últimos anos.

A seleção de futsal foi naturalmente protagonista pelos muitos títulos conquistados nos últimos anos. Zicky Té foi distinguido depois de ter sido considerado o melhor jogador do último Europeu, tal como Ana Azevedo, no capítulo feminino, enquanto Ricardinho também foi alvo de mais uma homenagem pela impressionante carreira. Mas foi o selecionador Jorge Braz que levou Fernando Gomes às lágrimas ao falar no «orgulho» que é representar Portugal.

No futebol, a Seleção Nacional foi distinguida no ano em que comemorou o seu centenário, enquanto Cristiano Ronaldo, a maior figura dos últimos anos, também foi homenageado depois de se ter tornado no maior marcador de sempre ao serviço de uma seleção, com 117 golos. O capitão acabou por surpreender tudo e todos ao anunciar que, além do Mundial, quer ainda jogar o próximo Europeu em 2024.

José Mourinho também compareceu à festa, curiosamente no mesmo dia em que, há 22 anos, assinou contrato com o Benfica, naquele que seria o seu primeiro grande passo como treinador principal. O treinador português mais galardoado de todos os tempos venceu, já este ano, a primeira edição da Liga Conferência, ao serviço da Roma.

Abel Ferreira não esteve presente, mas também foi alvo de homenagem, pelo trabalho que tem feito no Brasil ao serviço do Palmeiras, com destaque para a dupla conquista na Taça Libertadores.

A gala também serviu para homenagear todos os campeões ao longo da temporada de 2021/22, desde o futebol, passado pelas três ligas principais, passando pelo futebol feminino, futsal e futebol de praia. A seleção de futebol de praia, vencedora das últimas três edições da Liga Europeia, também foi alvo de uma homenagem especial, que contou ainda com uma distinção ao antigo internacional Madjer, grande promotor da modalidade.

Numa noite longa, houve ainda espaço para distinguir a equipa do Benfica que conquistou a Youth League, bem como à seleção nacional de futebol virtual, representada por Diogo Pombo e Rodrigo Marques.

A gala homenageou ainda a memória dos desaparecidos nestes últimos anos, com Fernando Chalana em plano de destaque, mas também com referência a Rogério Pipi, Rui Jordão, Dito, Ângelo Martins, Matine, José Bastos, Jacques, Reinaldo Teles, Vítor Oliveira, Neno, Tibi, Lima Pereira e Joaquim Carvalho.